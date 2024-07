La delegació del PP expulsada de Veneçuela aterra a Madrid: «Ens han humiliat i deportat»

La delegació del PP expulsada de Veneçuela ha aterrat a Madrid. La comitiva formada per deu diputats, senadors i eurodiputats populars acudia com a observadora a les eleccions de diumenge convidada per l'oposició, encapçalada per la candidata María Corina Machado.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va denunciar ahir divendres que la delegació estava «retinguda» a l'aeroport de Caracas pel «règim de Maduro». «Estimada María Corina. La delegació parlamentària europea està a punt d'aterrar a Madrid. Zapatero ha tancat els ulls, l'ambaixador s'ha amagat, ens han humiliat i ens han deportat. Però hem anat a observar i observem una dictadura podrida que diumenge caurà», ha criticat el vicesecretari general del PP, Esteban González Pons.

«És una bona notícia veure els deu delegats de tornada a Espanya. La seva detenció i expulsió evidencien seriosos indicis racionals d'unes eleccions sense garanties de transparència ni netedat. Acrediten, a més, el perill real en el qual viuen els demòcrates veneçolans», ha afegit Feijóo en un missatge a X.

