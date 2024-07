Aquests són els deu fugitius més buscats a Espanya

La Policia Nacional demana la col·laboració ciutadana per a atrapar a deu fugitius buscats per jutjats nacionals i internacionals. Així ho ha fet saber a través d'una campanya informativa donant a conèixer el perfil dels deu individus, tots ells buscats per delictes greus com homicidi, assassinat, violacions, abús sexual a menors o tràfic de drogues.

En cas de tenir alguna mena d'informació sobre la localització dels sospitosos, s'ha habilitat el correu electrònic losmasbuscados@policia.es on la ciutadania pot enviar qualsevol informació. Tot i que els fugitius poden estar en territori espanyol, no es descarta la possibilitat de ser detectats fora de les fronteres nacionals.

Gregorio Navas Hernández

Home de 37 anys, 1,74 metres d'alçada, ulls foscos, pell clara i tatuatges en el braç dret i mà esquerra. Compta amb cinc reclamacions judicials en vigor, especialitzat en delictes contra el patrimoni i, especialment, robatori de vehicles. És considerat com a molt perillós.

José Manuel Canela Vázquez

Home de 50 anys, 1,73 metres d'alçada, de complexió atlètica, té la pell blanca, ulls marrons i cabells marrons i rapats. És conegut com a 'Ferramache' i és considerat un dels caps de la droga, concretament del haixix, més importants de la província de Huelva. Està buscat des de l'any 2013 amb un llarg historial de delictes contra la salut pública. És altament perillós.

Segundo Cousido Vieites

Home de 42 anys, 1,80 metres d'alçada, pell blanca i ulls i cabells foscos. Condemnat per sentència ferma a una pena de 32 anys de presó per abusar de menors d'edat utilitzant la seva condició com a professor de religió, aprofitant-se de la seva confiança per abusar d'ells l'any 2019 en el municipi de Cambados, Pontevedra. No és perillós, però sí que presenta alt risc de fuga.

Alberto Severo de Sousa Madureira

Home de 53 anys, de complexió prima, pell blanca, ulls i cabells marrons. Està buscat des del passat mes de març per un delicte d'homicidi. Actualment, està en curs una investigació per una mort violenta en un domicili de Sant Sadurni d'Anoia de la parella del fugitiu.

Jonathan Montoya Rendón

Home de 39 anys, 1,86 metres d'alçada, complexió atlètica, té la pell blanca i els seus ulls i cabells són negres. És un perillós sicari colombià buscat per un delicte d'assassinat amb traïdoria des del maig de 2023. L'individu va accedir l'any 2009 a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid on, junt amb altres persones, van assassinar al cap colombià Leónidas Vargas, que en aquell moment estava hospitalitzat.

Jesús Heredia Iglesias

Home de 46 anys, 1,64 metres d'alçada, de pell blanca, cabells marrons o rossos i ulls blaus. Condemnat a 15 anys de presó per un delicte d'assassinat. En cooperació amb una altra persona, van posar fi a la vida d'una tercera persona l'any 2009 després d'una discussió en un local de Talavera de la Reina, al qual van atacar amb un ganivet i van disparar. És altament perillós i pot portar armes de foc o armes blanques.

Domingos Manuel Pinto Coelho

Home de 51 anys, 1,66 metres d'alçada, complexió atlètica, pell blanca, cabells canosos i ulls marrons. Acusat de delictes continuats contra la llibertat sexual, concretament sobre la seva filla, entre els anys 2010 i 2018 quan era menor d'edat. Té antecedents per delictes similars.

Baltasar Vilar Durán

Home de 67 anys, 1,71 metres d'alçada, de complexió prima, pell blanca, cara allargada, ulls blaus, pel marró i canós i orelles grans. Amb el sobrenom de 'Saro', està condemnat a 45 anys de presó per delictes de tràfic de drogues i se'l vincula amb el narcotràfic colombià.

Álvaro Pasquin Mora

Home de 32 anys, 1,70 metres d'alçada, complexió prima, cabells morens, pell blanca i ulls negres. Té tatuatges als dos costats, cames i avantbraços, i una frase al pit on es pot llegir 'la suerte está echada'. Està buscat des de l'any 2020 per un delicte contra la llibertat sexual.

