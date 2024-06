El govern espanyol comença els tràmits per extingir la Fundació Francisco Franco

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha signat aquest dijous l'inici de les actuacions prèvies per a l'extinció de la Fundació Francisco Franco. És una mesura anunciada fa mesos en aplicació de la Llei de la Memòria Democràtica que implicarà que ara el Ministeri recopilarà documentació sobre l'incompliment de la llei per part de la Fundació i finalment sotmetrà la qüestió a la Justícia, que és qui tindrà l'última paraula. Segons Urtasun, es tracta d'aplicar de forma estricta una norma que no permet que existeixin organismes que enalteixin el franquisme i la dictadura.

Urtasun ha anunciat aquest tràmit en un missatge que ha penjat a X, on ha recordat que la llei de la Memòria Democràtica estableix que es poden extingir fundacions quan aquestes «no persegueixin finalitats d'interès general o facin activitats contràries a aquest interès general».

En aquest sentit, la llei considera «contrària a l'interès general l'apologia del franquisme, l'enaltiment del cop d'estat i de la dictadura o dels seus dirigents amb menyspreu i humiliació a la dignitat de les víctimes del cop d'estat, de la guerra o del franquisme».

En aquests casos, segons la llei, el protectorat de fundacions pot instar judicialment l'extinció de la fundació, i els jutges poden acordar la suspensió provisional de les activitats de la fundació fins que es dicti sentència, i adoptar mesures cautelars per garantir l'eficàcia d'aquesta suspensió d'activitats.

Seguint aquest procediment, Urtasun ha apuntat que el seu Ministeri «fa per primera vegada aquest pas» i «inicia els tràmits per instar judicialment l'extinció de la fundació Francisco Franco».

En aquest marc, el Ministeri de Cultura ha demanat un informe a la Secretaria de Memòria Democràtica «sobre el possible incompliment de la llei de memòria democràtica per part d'aquesta fundació».

D'aquesta manera, segons Urtasun, s'obre un període de «recopilació d'informació» en el que també participaran les associacions de memòria.

Un cop conclosa la instrucció i amb l'informe previ de l'Advocat de l'Estat –ha recordat Urtasun- «serà responsabilitat d'aquest Ministeri instar la Justícia a l'extinció de la Fundació», tot i que els jutges tindran «l'última paraula».

