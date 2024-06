Abascal reclama a Sánchez que convoqui eleccions anticipades després de la «derrota» de les eleccions europees

Santiago Abascal ha celebrat els resultats a les eleccions europees, perquè «els espanyols continuen desitjant llarga a vida a Vox», davant del «certificat de defunció que somien alguns poderosos».

En aquests termes s'ha expressat el líder de Vox aquest diumenge, després que el seu partit hagi duplicat representació fins als 6 eurodiputats. El dirigent d'extrema dreta també ha volgut felicitar els seus «amics» europeus, com Giorgia Meloni, Marine Le Pen i Viktor Orbán.

I ha dirigit un missatge a Padro Sánchez: que «faci com han fet a França i Bèlgica», dissolgui les Corts i convoqui eleccions anticipades. Per la seva part, el candidat al 9-J, Jorge Buxadé, ha qualificat aquests comicis com «una derrota de la Brussel·les decrèpita».

