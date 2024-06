Alerta per la detecció de pebrots del Marroc contaminats amb dos pesticides prohibits

El Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) ha emès una notificació alertant de la detecció de dos pesticides en pebrots dolços procedents del Marroc. Concretament, la referència de l’alerta és la 2024.3478 i els pesticides trobats són 'clorpirifos' i 'fenazaquina'.

La detecció s’ha dut a terme en els controls rutinaris de la frontera espanyola. L’alerta de RASFF està catalogada com un risc greu, encara que no especifiquen els perills observats ni els símptomes associats o malaltia.

Quins són els perills d’aquests pesticides

El clorpirifos és un insecticida l’ús del qual va ser prohibit per la Unió Europea l’any 2020 per suposar un risc greu per a la salut humana. De fet, diverses anàlisis publicades per les autoritats europees, verifiquen que influeix negativament en el sistema nerviós.

«L’EFSA ha identificat preocupacions sobre possibles efectes genotòxics, així com efectes neurològics durant el desenvolupament, recolzats per dades epidemiològiques que indiquen efectes en nens», assenyalaven les autoritats europees en un comunicat l'any 2019.

D’altra banda, la fenazaquina, prohibida a Espanya, és un acaricida que es fa servir per fer front a la mosca blanca en els cultius, paralitzant el sistema nerviós dels esmentats insectes. També pot afectar els éssers humans en el sistema nerviós i respiratori.

