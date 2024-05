Una anciana de 92 anys asfixia la seva companya d’habitació, de 96, en una residència de València

Una anciana de 92 anys ha asfixiat la seva companya d’habitació, de 96 anys, en una residència per a la tercera edat de la localitat valenciana de Chiva, segons ha informat l’Institut Armat. El succés va tenir lloc dimarts a la nit en una residència de Chiva, quan una de les internes va matar la seva companya per motius que no han transcendit.

La Guàrdia Civil està investigant les causes de l’homicidi i ha destacat la vulnerabilitat de la víctima, tant per la seva avançada edat com el moment en el qual es van produir els fets. Segons ha avançat Levante-EMV, van ser responsables de les residencia pública les que van alertar els agents de la mort de la resident en estranyes circumstàncies.

Una empleada va avisar del succés després d’adonar-se que una interna estava sense vida quan va entrar a l’habitació per preparar-los la medicació. De moment la Guàrdia Civil no ha informat que s’hagi detingut la companya de la resident i està previst que en les pròximes hores es practiqui l’autòpsia a la víctima en l’Institut de Medicina Legal (IML).

