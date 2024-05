Detecten anisakis en un lot de lluç del Marroc que tenia com a destí el mercat espanyol

El Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rasff) ha emès una alerta després de detectar la presència d’anisakis en un lluç procedent del Marroc que tenia com a destí el mercat espanyol. El producte en qüestió es denomina 'Merluccius merlucciusson' i són unes freses de lluç contaminades amb aquest paràsit.

El producte ha estat reconegut a la frontera, però es desconeix si altres lots han pogut passar abans al mercat. La rasff considera l’avís «greu» per les conseqüències que l’anisakis té en la salut.

En un estudi recent l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) estimava que al voltant d’un 36% del peix que es consumi a Espanya conté anisakis. Es tracta d’un paràsit d’uns 20-30 mil·límetres les larves dels quals s’allotgen en espècies marines que l’ésser humà ingereix, convertint-se així en hoste accidental.

Diarrees i febre

Els peixos parasitats normalment per l’anisakis són el lluç i el bonítol, si bé són els que es consumin amb menor preparació els que ocasionen més simptomatologia, com el seitó, l’anxova i la sardina. Crustacis i cefalòpodes tampoc no se salven de ser colonitzats.

Els símptomes característics d’una infecció per anisakis en peixos que no han comptat amb la preparació adequada, afecten les persones amb una simptomatologia que sol caracteritzar-se per diarrees, rampes abdominals i febre.

Com evitar-ho

La forma de cuinat més garantista per eliminar el paràsit és sotmetre el peix a altes temperatures, és a dir, fregir-lo o fer-ho al forn, per això les formes marinades són més arriscades.

Abans de cuinar-lo, és important esbudellar com més aviat millor el peix, d’aquesta forma l’anisakis no es desplaçarà cap als músculs. També cal tenir en compte la importància de congelar el pescat, si bé hi ha espècies com el salmó, el procés industrial del qual ja destrueix el paràsit i podem estalviar-nos aquesta opció.

