El Ministeri de Sanitat estudia oferir protecció solar gratuïta en determinats llocs públics i circumstàncies per prevenir el càncer de pell i altres malalties, segons ha avançat 'La Razón' i ha confirmat la ministra Mónica García en declaracions als mitjans des de Toledo, on ha argumentat que es tracta d'un «producte farmacèutic de protecció de la salut».

Amb tot, García ha descartat que aquesta mesura estigui preparada aquest estiu, perquè «les coses ministerials van a poc a poc». La ministra ha defensat que cal «virar el sistema sanitari cap a mesures de prevenció». En paral·lel, la ministra ha anunciat que destinarà 10 milions d'euros el 2024 per finançar preservatius per a joves d'entre 16 i 22 anys.

Així ho ha anunciat en el marc del XXI Congrés Nacional sobre la SIDA i les ITS, que ha inaugurat a Toledo. Segons dades del Ministeri de Sanitat, a Espanya hi ha actualment 150.000 persones amb VIH i el 2022 es van notificar gairebé 3.000 diagnòstics nous. Tot i que els darrers anys la tendència ha estat descendent, García ha indicat que cal que el descens sigui «més ràpid».

A més, la preocupació actual es deu a l'augment sostingut de les infeccions de transmissió sexual en els darrers anys i que afecta amb més freqüència els més joves. Per això s'està estudiant la gratuïtat del preservatiu per part del sistema públic per als joves amb menys poder adquisitiu amb 10 milions d'euros per aquest any.

