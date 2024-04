Quan hi podria haver eleccions si Pedro Sánchez dimiteix?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha difós aquesta tarda una carta on anuncia que, arran de l’obertura de diligències judicials contra la seva dona, decideix cancel·lar tota la seva agenda per «reflexionar» si vol seguir en el càrrec. «Val la pena tot això? Sincerament, no ho sé», afirma en una missiva en la qual avança també que compareixerà dilluns per explicar-se.

«M’urgeix respondre’m a la pregunta de si val la pena, malgrat el fang en el qual la dreta i la ultradreta pretenen convertir la política. Si he de continuar al capdavant del Govern o renunciar a aquest alt honor. Malgrat la caricatura que la dreta i l'ultradreta política i mediàtica han intentat fer de mi, mai no he volgut aferrar-me al càrrec», ha afirmat el líder del PSOE.

Però, quan podria convocar eleccions?

En un escenari més llunyà, amb la possibilitat d’altres comicis si cau la legislatura, el president no podria convocar eleccions generals en aquest moment. Segons la llei, Sánchez podria proposar la dissolució de les Corts, però no abans que transcorri un any des de l’anterior. Això situaria una convocatòria d’eleccions generals, com a mínim, el proper 29 de maig.