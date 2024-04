Mor un home de 72 anys atropellat pel seu fill mentre feia marxa enrere

Un home de 72 anys ha mort en ser atropellat per un cotxe que conduïa el seu fill mentre donava marxa enrere a l’interior d’una casa del municipi d’Orense de Trasmiras. El succés va tenir lloc a les 21:00 hores de diumenge passat, quan la víctima va ser impactada pel vehicle quan feia les maniobres al pati d’una casa ubicada a Soutelo, segons han informat els serveis d’emergència.

La veu d’alerta va ser donada per un familiar, que va trucar al 112 per demanar assistència urgent per a l’home, que es trobava inconscient després de rebre l’impacte. Fins al lloc es van mobilitzar efectius d’Urxencias Sanitarias, però no van poder fer res per la vida de l’home. Minuts abans de la mitjanit, el forense de guàrdia va acordar l’aixecament del cadàver i el seu traslladat al Complexo Hospitalario Universitario d’Ourense, on se li realitzarà l’autòpsia.