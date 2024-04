Un home abusa de la seva fillastra i col·loca una càmera en un peluix per gravar-lo

La Guàrdia Civil ha detingut a Màlaga un home per agredir sexualment i gravar imatges íntimes de la seva fillastra, menor d’edat. L’home presumptament havia instal·lat microcàmeres ocultes en un peluix, una bombeta i un endoll durant dos anys al dormitori i el bany de casa seva a la localitat malaguenya de Mijas.

Segons ha informat l’institut armat en un comunicat, l’autor hauria utilitzat fàrmacs que produeixen somnolència per adormir la menor d’edat i agredir-la sexualment. La víctima va manifestar els agents que, per les nits, l’autor li preparava un te i que després de prendre'l sempre se sentia molt cansada.

Els agents han trobat en el registre del domicili del detingut dispositius d’emmagatzematge USB amb enregistraments íntims en els quals s’observaria el detingut agredint sexualment la menor, a més de càmeres i els diferents fàrmacs per a la somnolència.

L’autor portava convivint amb la seva parella i la filla d’aquesta durant set anys. Va ser un avís de la parella de la menor, que va trobar una càmera oculta a un os de peluix, que va alertar la mare perquè denunciés davant de la Guàrdia Civil. Els agents han localitzat microcàmeres ocultes, a més del peluix, en una bombeta i un endoll, en diferents dependències de l’habitatge, entre elles, el dormitori de la menor i el bany.

Ordinador en una consigna

L’autor hauria estat gravant imatges íntimes sexuals de la menor durant dos anys, des dels 16 fins ser major d’edat. Aquest home es va assabentar de la denúncia interposada contra ell per la família i va fugir immediatament de l’habitatge de Mijas. Va anar durant tres setmanes canviant contínuament de casa de lloguer per una coneguda plataforma online fins finalment ser localitzat per la Guàrdia Civil a Màlaga capital.

Els agents el van localitzar quan anava a l’estació d’autobusos de Màlaga on tenia guardat en una consigna el seu ordinador. En aquell moment va ser detingut. Està acusat de delictes d’agressió sexual, contra la intimitat i tinença de pornografia infantil. Després de ser presentat davant de l’autoritat judicial s’ha decretat el seu ingrés a la presó. Actualment s’està realitzant un bolc de la informació per comprovar si existeixen més imatges arxivades.