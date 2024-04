Detingut per segrestar i violar durant sis dies una dona que havia conegut per xarxes socials

La Policia Nacional ha detingut un home acusat de retenir i violar durant sis dies a la seva casa de Saragossa una dona de Madrid a la qual coneixia d’algun temps ençà a través d’Internet, i que havia viatjat fins la capital aragonesa per a conèixer-lo.

La veu d’alerta va ser donada el dia 8 des d’un bar del carrer Princesa per un treballador de la construcció que va trucar al 091 per informar que havia arribat corrent fins l’establiment una dona que presentava ferides a la cara. En entrar, es va tancar al bany i va començar a cridar que havia estat segrestada.

La denunciant va ser traslladada a l’hospital, després d’activar-se el protocol per violència masclista, i els agents van procedir a localitzar i detenir el sospitós al seu domicili. Es tracta d’un veí de Saragossa de 38 anys, resident al barri de Montañana, que comptava amb antecedents per maltractaments a altres parelles. Segons fonts de la investigació, la casa de l’arrestat es trobava en una «situació aïllada», la qual cosa va dificultar la fugida de la víctima.

Van discutir al domicili

Pel que sembla, poc després d’arribar al domicili, la dona i l’home van iniciar una discussió durant la qual el sospitós la va colpejar, retenint-la a més quan va provar d’anar-se’n de la casa. Sis dies després, i després de patir una agressió sexual, la dona va ser obligada pel seu presumpte agressor a portar-li al seu cotxe fins el centre de la capital aragonesa, ja que ell no tenia vehicle propi.

Va ser llavors quan la denunciant va aprofitar un moment de distracció del detingut per sortir del cotxe i fugir pel carrer Princesa, fins entrar en un bar de la zona per demanar ajuda i buscar refugi. Després de prestar declaració al jutjat de guàrdia de la capital aragonesa, el presumpte agressor va ingressar a presó provisional amb càrrecs per delictes de detenció il·legal i agressió sexual.