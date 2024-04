L’augment d’accidents laborals en la construcció impulsa la recerca de solucions digitals

La digitalització s’ha convertit en un dels grans eixos de la innovació al sector de la construcció. Sense tecnologia no hi pot haver transformació en la indústria de l’edificació. El sector de la construcció té aquesta assignatura pendent amb la sinistralitat laboral i busca noves solucions digitals i automatitzacions.

En aquest context, WILOC Technologies, líder en implementació de solucions de localització i monitoratge, aposta per la innovació al sector de la construcció, millorant la seguretat en els espais de treball per afavorir la reducció dels accidents laborals al nostre país a través de la tecnologia.

Segons les dades de l’Informe Anual d’Accidents de Treball, a Espanya, el 2022 -últims disponibles al tancament d’aquesta informació, ja que els corresponents a 2023 es faran públics a l’agost- , hi va haver 571.274 Accidents de Treball en Jornada de Treball (ATJT). Aquestes dades reflecteixen una lleugera tendència a l’alça en el conjunt d’accidents laborals en comparació amb les dades de 2021 quan hi va haver 523.800 ATJT, la qual cosa suposa un augment de 0,2% respecte a 2022.

L’índex d’incidència es calcula per cada 100.000 afiliats.Cedida

El sector d’activitat amb més índex d’incidència va ser el de la construcció que, amb 6.329,8 per cada 100.000 afiliats, supera en més del doble la mitjana dels índexs sectorials. Per reduir al màxim la sinistralitat, les empreses han de seguir una estricta normativa en prevenció de riscos laborals que depèn del sector d’activitat.

Un dels reptes en la indústria de la construcció és el control àgil de l’accés a les instal·lacions i el compliment dels protocols de seguretat. WILOC ha desenvolupat solucions digitals basades en IoT per augmentar l’eficàcia i seguretat operatives, com el seu mapa de calor en temps real, que ajuda a obtenir informació valuosa sobre l’activitat dels treballadors i la ubicació dels actius.

Les dades provisionals de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), aboquen una altra xifra preocupant i és que 575 treballadors van morir el 2023 en el conjunt dels sectors. Això suposa un lleuger descens respecte al mateix període anterior amb un -4,3 % de variació, però continuen suposant massa accidents mortals.

Accidents laborals per comunitats autònomes.Cedida

Las Comunidades Autónomas amb més nombre de defuncions van ser Andalusia, Catalunya, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana. Una vegada aprovat el primer Pla d’Acció per a la implementació de l’Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2023-2027 impulsat per l’INNST, és moment d’implantar les mesures necessàries per a la prevenció d’accidents laborals, millorar la gestió de la seguretat i la salut a la fiena i gestionar millor les noves maneres de treballar gràcies a la digitalització de processos. WILOC ofereix dispositius amb sensors que detecten els riscos i les situacions de perill en l’entorn laboral per evitar accidents i salvar vides.

El sistema digital de WILOC és capaç de gestionar els accessos, controlar amb precisió els temps d’entrada i sortida i bloquejar els accessos no autoritzats. Aquestes solucions estan basades en IoT i dispositius portàtils intel·ligents, capaços de recopilar dades valuoses en temps real i facilitar així la presa de decisions, el que suposa un substancial augment de la seguretat.

Aquesta representació visual dels moviments dels treballadors i de les zones de concentració dins de les instal·lacions permet una supervisió i una assignació de recursos eficaços. A això s’afegeix un sistema de gestió d’alertes per garantir la notificació oportuna de successos crítics, millorant així la seguretat dels treballadors i l’eficàcia operativa general.

Javier Benjumea, CEO de Wiloc Technologies, comenta: «Les nostres solucions permeten el monitoratge digital de persones, vehicles i materials en tot l’entorn, avançant-se a potencials perills i possibles danys com a conseqüència de deficiències en l’ecosistema HSSE de la construcció. Els dispositius portàtils dels treballadors permeten supervisar i millorar els plans de resposta davant d’emergències, augmentant l’eficàcia dels projectes mentre es verifica la presència i l’ús adequat dels equips de protecció individual (EPIs), el que garanteix el compliment de les normes de seguretat. A més, la nostra solució manté informació estadística i històrica detallada sobre els actius i treballadors dins de les instal·lacions, permetent elaborar informes exhaustius per prendre les mesures correctores corresponents.»