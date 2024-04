Troben un cadàver a un habitatge de València després de retirar 800 quilos de brossa

La Policia Nacional ha trobat el cadàver d’una persona en un habitatge de València després de retirar 800 quilos d’estris, després de rebre una denúncia sobre síndrome de Diògenes, segons informen fonts municipals.

La denúncia es va presentar davant de la Policia Nacional dijous passat al matí i en ella es parlava de la possibilitat que una persona fos dins de l’habitatge, ubicada al carrer Impresor Monfort, al barri de Patraix.

La Policia Nacional va demanar la col·laboració dels agents de la Policia Local de València, que van acudir ja a la tarda al domicili acompanyats pels bombers, que van haver d’accedir al seu interior pel balcó en no poder entrar per la porta a causa de l’acumulació d’estris i escombraries.

En no poder constatar si hi havia una persona dins de l’habitatge, van demanar autorització al jutjat per realitzar una neteja i divendres van iniciar aquestes tasques retirant els estris i les escombraries acumulades, i finalment van trobar un cadàver, del qual no s’ha facilitat la seva identitat.

El jutjat i la Policia Nacional es van fer càrrec del cos i posteriorment va tornar el servei de neteja per acabar amb la retirada d’estris. En total, a l’habitatge hi havia 800 quilos acumulats de mobles vells en mal estat i altres trastos.

Durant totes les feines de neteja han estat presents la Policia Local, el secretari judicial i la Policia Nacional quan van trobar el cadàver, així com un familiar del mort.