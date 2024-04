La Fiscalia investiga la possible responsabilitat sanitària pel consum de Nolotil

La Fiscalia de l’Audiència Nacional investiga la possible responsabilitat sanitària pel consum del medicament Nolotil, després de la denúncia presentada per El Defensor del Paciente després de detectar efectes adversos per a la salut.

Segons ha informat la Fiscalia, les diligències preprocessals, arran de la denúncia, «tenen per objecte protegir el dret fonamental dels ciutadans a la integritat física amb relació al dret a la protecció de la salut, així com del dret a ser protegits contra els riscos que puguin afectar a la seva salut en la seva condició de consumidors i usuaris dels serveis sanitaris».

S’ha acordat la pràctica de diligències amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) perquè remeti un informe sobre empreses, fabricants, importadores, comercialitzadores i distribuïdores a Espanya, autoritzacions atorgades i comunicació de reaccions adverses.

També es demana indicació dels països on s’ha retirat del mercat i raons per les quals es manté la seva comercialització a Espanya.

El febrer d’aquest any, El Defensor del Paciente va denunciar a la Fiscalia de l’Audiència Nacional efectes adversos en el consum de Nolotil (el principi actiu del qual és el metamizol) i referia que, per això, havia estat prohibit a diversos països.

També es van presentar denúncies a la Fiscalia General de l’Estat i a la Fiscalia Provincial de Madrid.

Consta així mateix un recurs contenciós administratiu, que s’està tramitant al jutjat central del contenciós administratiu número 4, interposat per l’Associació d’Afectats per Fàrmacs (ADAF) per a la prohibició precautòria del medicament.

La polèmica sobre el metamizol es remunta al 2018 i es va revifar a finals de 2023, quan l’Associació d’Afectats per Fàrmacs va portar l’assumpte a l’Audiència Nacional perquè es prohibís la seva administració a ciutadans de països on s’ha retirat i s’analitzessin factors de risc relacionats amb l’agranulocitosi.

El metamizol és un analgèsic i antipirètic comercialitzat des de fa més de 50 anys a Espanya amb diferents noms, el més conegut és Nolotil.

Va ser el fàrmac més venut a Espanya el 2022, amb 27,8 milions d’unitats, molt per sobre del paracetamol, que va ser el següent amb 19,4 milions.

Requereix prescripció mèdica i està indicat com a analgèsic en situacions que cursen amb dolor agut moderat a sever, i com a antipirètic quan altres alternatives no són eficaces.

El desembre de 2023, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va informar, després d’una nova revisió, que la incidència d’agranulocitosi en persones que prenen metamizol era molt baixa, en el rang d’un a deu casos per milió d’usuaris, per la qual cosa mantenia les seves recomanacions del 2018.

No obstant, l’agència va recomanar als sanitaris prescriure el fàrmac només per a tractaments de curta durada (set dies màxim) i a les dosis mínimes eficaces