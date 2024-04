Sánchez vincula la proposta de referèndum d'Aragonès a la «campanya electoral»

El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vinculat aquest dimecres la proposta de referèndum acordat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al període electoral en què es troba Catalunya, alhora que ha recordat que ell s'oposa a aquesta fórmula. «Estem en campanya electoral. No sé per què és notícia el que demana ERC, com tampoc és notícia la posició del govern d'Espanya i en el meu cas concret com a secretari general del PSOE», ha dit en roda de premsa a Qatar.

En aquest marc, Sánchez ha volgut posar en valor «les bondats» del primer secretari del PSC, Salvador Illa. «Si hi ha algú que pot unir i servir la societat catalana, és Salvador Illa», ha dit.