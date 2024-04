Hisenda preveu ingressar 18.908 milions a la campanya de la renda d'enguany, un 12% més

L'Agència Tributària ha obert aquest dimecres el termini per presentar per internet la declaració de la renda del 2023. Enguany, Hisenda preveu ingressar 18.908 milions d'euros, el que suposa un increment del 12,2% en comparació a l'any passat. Tot i això, un 63% de les operacions sortiran a tornar, de manera que es reemborsaran uns 11.650 milions als contribuents (un 1,8% menys que l'any passat).

Tal com han explicat els responsables de la campanya, entre les novetats hi ha l'increment del llindar per sota del qual no cal fer declaració, que passa dels 14.000 als 15.000 euros anuals. També s'apliquen noves deduccions del 15% per la compra de vehicles elèctrics o per la instal·lació de punts de recàrrega.

La campanya de la Renda de 2023 ha arrencat aquest dilluns 3 d'abril i s'allargarà fins a l'1 de juliol de 2024. Els contribuents ja poden consultar l'esborrany i presentar la declaració per Internet.

Des del 7 de maig fins a l'1 de juliol de 2024, l'Agència Tributària podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon. La sol·licitud de cita telefònica estarà disponible des del 29 d'abril fins al 28 de juny.

La declaració es podrà fer de forma presencial a les oficines des del 3 de juny fins a l'1 de juliol de 2024. La sol·licitud de cita es podrà fer des del 29 de maig fins al 28 de juny.

La directora general de l'Agència Tributària, Soledad Fernández, ha deslligat l'increment de la recaptació a l'efecte de la inflació. En la roda de premsa de la campanya, ha apuntat altres motius com el creixement d'altres ingressos com els rendiments per activitats econòmiques, per lloguers o els guanys per les inversions immobiliàries i a borsa.

Segons ha dit, aquests ingressos per rendes han crescut un 15%, mentre que la inflació ha rondat enguany el 3%. A ulls de l'Agència Tributària, això demostra que l'efecte de la pujada de preus dels darrers temps és «limitat» i «molt petit» pel que fa als ingressos de la campanya de l'IRPF.

Ajuda personalitzada



Entre les novetats de la campanya d'enguany, Hisenda posarà en marxa, a partir del mes de maig, un pla d'assistència per a persones de més de seixanta-cinc anys de petits municipis. Amb aquesta iniciativa es vol atendre personalment, a través dels ajuntaments, als ciutadans de major edat per ajudar-los a fer la declaració sense que s'hagin de desplaçar fins a les capitals on hi ha delegacions de l’agència.