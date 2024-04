558 detinguts a Espanya en la major operació policial europea contra les anomenades mules de diners

558 persones han estat detingudes a Espanya en una operació policial europea contra les anomenades mules de diners. Les detencions les ha fet la Policia Nacional, que en el mig any que ha durat l'acció coordinada per l'Europol -i amb abast a 25 països- ha investigat 1.801 persones. Alhora, el cos de seguretat estatal ha detectat un frau pròxim als 4 milions d'euros.

En el còmput europeu hi ha hagut 1.451 detencions. L'operatiu ha comptat amb la col·laboració de 2.822 entitats bancàries i institucions europees i s'ha evitat una pèrdua que es calcula en 100 milions europeus. El Ministeri d'Interior afirma que és la major operació internacional d'aquest tipus, feta gràcies a l'intercanvi d'informació entre el sector públic i el privat.

Segons informa la Policia, les mules de diner juguen un paper «primordial» en els moviments de capital fraudulent a través d'internet que fan els grups delictius organitzats, principalment transferències bancàries. Per aquest motiu les esforços en la lluita contra el blanqueig de capitals s'han concentrat a Europa, Àsia i l'Amèrica del Nord.

En aquest sentit el cos policial explica que l'execució del moviment de diner fraudulent en línia es fa des d'un país, el compte bancari de la víctima es troba en un altre i, finalment, la mula de diner a la qual es transfereix el producte del moviment bancari il·lícit es localitza en un país tercer.

En aquest operatiu concret la major part de les investigacions es van centrar en la dimensió internacional del denominat 'muling', un tipus d'operacions en què les mules no només transfereixen diners entre països sinó que també viatgen per obrir comptes bancaris a l'estranger. Els delinqüents poden usar després aquests comptes per al procés de blanqueig de capitals.

El balanç total de l'operació és de 1.451 detinguts a 25 països -entre ells els 558 a Espanya- i 10.759 mules i 474 reclutadors identificats. També s'han denunciat 107.360 transaccions fraudulentes i s'ha evitat una pèrdua econòmica estimada en 100 milions d'euros.

És la novena edició d'aquest operatiu policial, batejat com a EMMA, i hi han participat autoritats policials d'Espanya, Austràlia, Bulgària, Xipre, Colòmbia, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Estònia, Grècia, la Xina, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Moldàvia, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, Romania, Singapur, Suècia i Ucraïna.