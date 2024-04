La ràpida actuació de la Policia salva la vida a un nen de dos anys que es trobava en parada cardiorespiratòria

La Policia Nacional li ha salvat la vida a un nen de dos anys que es trobava en parada cardiorespiratòria. Els agents van ser alertats pel pare del petit després d’adonar-se que no era capaç de respirar i s’estava asfixiant. En ser avisats, els policies es van desplaçar al domicili de la família, al barri madrileny de Puente de Vallecas, on van observar que el menor no responia a estímuls, per la qual cosa van començar a realitzar-li maniobres de reanimació.

Després de diversos minuts, el nen va començar a tossir i respirar. Els serveis sanitaris van acudir al lloc i el van traslladar a un centre mèdic per poder continuar amb l’assistència. Aquest dilluns els familiars del menor s’han traslladat a la comissaria de Policia Nacional de Puente de Vallecas per felicitar els agents i comunicar-los que el petit ja es troba a casa en perfecte estat de salut.