Dos detinguts per un tiroteig contra un restaurant a Marbella que es va saldar sense ferits

Dos homes han estat detinguts per la Policia Nacional i han ingressat a presó per ordre judicial per la seva suposada implicació en un tiroteig el passat 11 de març a plena llum del dia contra un restaurant a Marbella (Màlaga) en el qual no hi va haver ferits.

La investigació apunta que els sospitosos van utilitzar una motocicleta i que un d’ells va baixar del vehicle i, després de recórrer diversos metres a peu, va disparar almenys quinze vegades contra la vidriera de l’establiment, sense ferir cap persona.

Els dos investigats, vinculats amb el crim organitzat, han estat arrestats per la seva presumpta implicació en els delictes de danys, amenaces greus, tinença il·lícita d’armes, falsificació de documents i infracció a la llei d’estrangeria, segons ha informat aquest dimarts la Policia Nacional en un comunicat.

Hi ha hagut quatre escorcolls a les localitats malaguenyes d’Estepona i Marbella, en els quals s’han intervingut 31.190 euros en efectiu, un matxet de grans dimensions i un revòlver.

Després del tiroteig, els investigadors van obtenir proves que van permetre identificar el vehicle utilitzat en l’incident, que tenia una matrícula doblegada, així com establir l’itinerari dels sospitosos i el domicili en el qual s’ocultaven.

Ambdós van ser detinguts per la Policia fa uns dies i posats a disposició de l’autoritat judicial, que va decretar el seu ingrés a presó provisional.