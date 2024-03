El preu de la llum registrarà aquest dilluns preu negatiu per primera vegada en la història

El mercat a l’engròs elèctric, el denominat pool, registrarà aquest dilluns per primera vegada en la història preu negatiu durant tres hores, en les quals el megawatt hora (MWh) estarà a -0,01 euros, segons les dades provisionals l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

En concret, les tres hores a preu negatiu seran entre les 14.00 i 17.00 hores, i es deu principalment al temporal Nelson, que ha deixat molta pluja i, sobretot, vent perquè les renovables funcionin a ple rendiment. Són dos de les maneres més barates de generar energia i de fer que els preus es desplomin.

A més en diverses comunitats autònomes continuarà sent festiu aquest dilluns i aquesta franja horària de primera hora de la tarda és en la que menys consum es produeix al llarg del dia.

Amb un preu mitjà de 2,76 euros/MWh durant la jornada, des de la mitjanit i fins les 20.00 d’aquest dilluns, el preu de la llum serà de zero euros o pràcticament zero durant totes les hores per repuntar de 21.00 a 22.00, franja en la costarà 21,43 euros/MWh, el màxim d’aquest dilluns.

D’aquesta forma, aquest 1 d’abril de 2024 serà el primer dia que el mercat a l’engròs diari registrarà algunes hores amb preus negatius al nostre país.

Aquest preu negatiu només es dona aquest dilluns a Espanya, ja que Portugal ha continuat mantenint el zero i no ha baixat a preus negatius. En altres països europeus si que es van registrar en el passat hores amb un preu negatiu.

Com a antecedent, el 25 de desembre de 2022 es van veure preus negatius al mercat elèctric espanyol durant diverses hores però no al mercat a l’engròs directament, com passa aquest dilluns, sinó com a conseqüència del mecanisme del límit al gas que estava actiu en aquella època.

En qualsevol cas, aquests preus negatius al mercat a l’engròs que es registraran aquest dilluns no es veuran reflectits en el Preu Voluntari del Petit Consumidor (PVPC) o tarifa regulada, ja que amb l’entrada el 2024 es va adoptar un nou mètode de càlcul que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini i a més existeixen uns costos fixos per al consumidor per peatges, càrrecs i ajustaments del sistema.