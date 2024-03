L’únic poble d’Espanya que no canviarà l’hora el mateix dia que la resta: aquest és el curiós motiu

Com tots els anys, Espanya canviarà d’hora l’últim diumenge de març per adequar-se a l’horari d’estiu, avançant els rellotges una hora (a les dos, seran les tres). El 2024, aquest canvi es produirà diumenge vinent, el 31 de març, una data que a més coincideix amb Diumenge de Resurrecció, un dia de festa i tradicions en gran part del país.

El canvi està programat per a tot el territori nacional d’Espanya. Tanmateix, hi ha un municipi que ja ha anunciat que no complirà el canvi d’hora i es quedarà, almenys un dia, amb una hora menys que la resta de la península. Es tracta del poble de Tobarra, a Albacete. El motiu: una curiosa tradició històrica relacionada, precisament, amb la Setmana Santa.

Així són les 104 hores de tambor de Tobarra

En plena província d’Albacete i amb poc menys de 8.000 habitants es troba Tobarra, un municipi que, com molts altres a tot Espanya, compta amb les seves pròpies tradicions, i especialment en dates tan festives i tradicionals a tot el país com la Setmana Santa.

En aquestes dates, la tradició més característica del poble són les seves 104 hores de toc de tambor: cada any, des de les 16.00 hores de la tarda del Dimecres Sant fins les 24.00 hores de Diumenge de Resurrecció, es produeixen aquests tocs de tambor durant 104 hores de forma ininterrompuda. Una tradició reconeguda com ‘Bé d’Interès Cultural’ per la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa el 2016, i des de 2018 com a ‘Patrimoni Immaterial de la Humanitat’ per la UNESCO.

No canviaran l’hora per mantenir la tradició

El canvi d’hora programat per al 31 de març, a la matinada del Dissabte Sant a Diumenge de Resurrecció, plantejava un dilema per als tobarrenys: les seves 104 hores ininterrompudes de tocs de tambor passarien a 103 per l’avenç del rellotge una hora.

Segons expliquen des del consistori, això «suposaria l’alteració d’una de les nostres senyes d’identitat cultural més importants com a comunitat». Per tant, l’alcaldessa de la localitat, Manuela Garrido, va anunciar que el canvi d’hora a l’horari d’estiu «no tindrà efecte a Tobarra, per complir amb les seves tradicionals 104 hores de toc de tambor ininterromput».

Això no significa que Tobarra quedi ancorat en l’horari d’hivern, una hora per darrere de la resta d’Espanya, una cosa que succeirà únicament unes hores: la localitat realitzarà el canvi d’hora l’endemà, a la matinada de diumenge a dilluns, dia 1 d’abril, a les 2:00h. D’aquesta forma, Tobarra podrà harmonitzar tradició i modernitat