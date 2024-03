Troben mort al seu domicili un conductor acusat de causar un accident mortal a Astúries

El conductor que presumptament va causar l’accident mortal en el qual van morir dues persones a Astúries, el passat 31 de gener ha estat trobat mort aquest dimarts al seu domicili d’El Entrego, a la mateixa comunitat autònoma.

El trobat mort al seu habitatge, de 67 anys, havia resultat ferit amb pronòstic lleu en el sinistre. La investigació descarta que es tracti d’una mort violenta.

Va ser fa dos mesos quan l’home va envair el carril contrari i va provocar un xoc frontal entre el seu turisme i el de les víctimes que es va saldar amb la mort d’una mare de 68 anys i el seu fill de 39; i amb quatre persones ferides: una de greu, una amb pronòstic reservat i dos de lleus.

Segons va informar la Guàrdia Civil i el Servei d’Emergències del Principat d’Astúries (SÀPIGA), el conductor del turisme va donar positiu en la prova de drogues realitzada després del sinistre, han informat aquest dijous fonts properes a la investigació.

El succés va tenir lloc abans de les 13:00 hores d’aquell 31 de gener en el quilòmetre 5,500 de la carretera AS-117, coneguda com el Corredor del Nalón, que va haver de ser tallada durant prop de dos hores. En la mateixa via hi va haver un tercer vehicle implicat, encara que no va patir el xoc frontal.

A més de la Guàrdia Civil, al lloc del sinistre es van desplaçar Bombers del SEPA, que van haver d’excarcerar les víctimes d’ambdós vehicles, així com diverses ambulàncies per atendre els ferits, alguns dels quals van ser evacuats a l’Hospital Vall del Nalón.