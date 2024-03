La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a Rubiales pel petó i les coaccions a Jenni Hermoso

La Fiscalia sol·licita una pena de dos anys i mig de presó per a l’expresident de la Federació Espanyola de Fútbol Luis Rubiales pels delictes d’agressió sexual i coaccions en la causa sobre el petó no consentit que va fer a la jugadora Jenni Hermoso després de la final del Mundial a Sídney, el passat 20 d’agost.

El ministeri públic ha remès a l’Audiència Nacional el seu escrit de qualificació provisional, en el qual també sol·licita una condemna d’un any i mig de presó per un delicte de coaccions per a l’exentrenador de la selecció femenina Jorge Vilda; per a l’exdirector de màrqueting de la Federación Rubén Rivera i per al director de la selecció masculina, Albert Luque.

A més de la pena de presó, la fiscal demana per a Rubiales inhabilitació especial per a treballar en l’àmbit esportiu durant el temps de condemna, que se li apliqui la mesura de llibertat vigilada durant 2 anys i la prohibició de comunicar-se amb la jugadora i d’apropar-se a ella a un radi de 200 metres durant quatre anys.

Aquesta causa, que ha instruït un jutge de l’Audiència Nacional, discorre al marge de la investigació de diversos contractes en la RFEF, com el del trasllat de la Supercopa a l’Aràbia Saudi en el qual també està investigat Luis Rubiales en un jutjat de Majadahonda (Madrid).