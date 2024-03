Rescaten una nena de 13 anys casada i embarassada dues vegades per la força a Ciudad Real

La Guàrdia Civil ha localitzat una menor de 13 anys d’edat que havia estat casada forçosament i estava embarassada de 12 setmanes. En l’operació han estat detinguts tant el marit de la menor com els pares d’ambdós. Així mateix, la víctima es troba embarassada per segona vegada després d’un avortament anterior per malformacions al fetus, ha informat en nota de premsa l’institut armat.

L’operació s’ha desenvolupat dins de les actuacions que la Guàrdia Civil ve desenvolupant per erradicar el tràfic d’éssers humans, quan van tenir coneixement a través de la Fiscalia de Menors que una nena de tan sols tretze anys d’edat havia patit una interrupció voluntària de l’embaràs per una greu malformació al fetus.

Per tal motiu, els agents van iniciar gestions per conèixer l’estat actual de la menor, així com per poder localitzar-la, esbrinant que la nena es trobava novament embarassada. Els agents van poder constatar que la menor havia estat captada a través de xarxes socials el març de 2023 amb la finalitat de contreure un matrimoni concertat amb un home resident a la localitat de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Per això, es va activar el protocol de desemparament de menors amb caràcter d’urgència, fent-se càrrec de la menor la Conselleria de Benestar Social de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. L’home ja ha estat detingut per un delicte de tràfic d’éssers humans pel matrimoni forçat i per un delicte d’agressió sexual.

Igualment, han estat detinguts els pares de la menor i els pares de l’home per un altre delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitats de matrimoni forçós, matrimoni infantil concertat. L’operació ha estat duta a terme per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Ciudad Real. Les diligències han estat posades en coneixement del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Valdepeñas i de la Fiscalia de Menors.