Un nadó d’un mes mor per culpa de la tos ferina, infecció davant la qual no estava vacunada la mare

Un nadó d’un mes ha mort per tos ferina, una infecció de la qual la seva mare no s’havia vacunat durant la gestació. La malaltia ha experimentat un ràpid creixement a partir de l’estiu marcant l’inici d’«una nova ona pandèmica», segons ha revelat un estudi del Instituto Salud Carlos III. S’han constatat 2.560 casos l'any 2023.

L'any 2024 i segons l’informe setmanal de vigilància epidemiològica, a Espanya hi ha ja 5.242 casos acumulats en els dos primers mesos, la qual cosa suposa un índex epidèmic de 153,86 per 100.000 habitants. En situacions d’«alta circulació» com l’actual, «la prioritat més important en salut pública és la prevenció de les hospitalitzacions i morts en els nens menors d’un any», segons ha afirmat l’Institut.

En aquestes circumstàncies, tal com afegeix l’informe, «el benefici de la profilaxi antibiòtica en el maneig dels casos i brots pot ser limitada, pel que és clau dirigir els esforços a vigilar les cobertures de vacunació de les gestants i en els nens de primer any de vida». «És important que els nens es vacunin, sempre que es pugui, a l’edat indicada al calendari i que aquells que han perdut alguna dosi siguin identificats i recaptats per rebre-la tan aviat com sigui possible», ha afegit l’escrit.

La tos ferina en les comunitats autònomes

Només en la setmana vuit de l’any, del 19 al 25 de febrer, segons el butlletí setmanal de vigilància epidemiològica, es van declarar 1.077 casos. D’ells, més de la meitat (583) es van registrar a Catalunya, 147 a la Comunitat Valenciana, 141 a Andalusia, 50 al País Basc, 45 a Castella i Lleó, 38 a Madrid, 24 a Múrcia, 19 a les Canàries i 10 a Galícia.

En la resta de comunitats va ser menys significatiu, però hi va haver algun cas en totes elles. La incidència de la tos ferina és sempre màxima en els menors d’un any, seguida de la resta de grups en edat pediàtrica (1-14 anys). L'any 2023, el 5,6% dels casos declarats de tos ferina es van hospitalitzar i els menors d’un any van registrar el percentatge més gran, amb el 33%.

L'any 2023, segons aquest informe es van notificar més casos en dones en tots els grups d’edat; en els menors d’un any i en la franja de 10 a 14. El 82,7% dels afectats estaven vacunats. La mitjana de temps transcorregut entre l’última dosi de vacuna registrada i l’aparició del cas va ser de 5,6 anys.