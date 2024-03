La llista de Díaz s'imposa a la direcció estatal de Sumar amb el 81,6% dels vots

La llista encapçalada per la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz s'ha imposat en la votació dels membres de la direcció estatal de Sumar. La candidatura de Díaz ha obtingut el 81,6% dels vots davant de la seva rival, una llista promoguda des de Sumar Balears que tindrà quatre representants a la cúpula del partit davant dels 76 de la també ministra de Treball i Economia Social. D'un cens de 13.970 registrats, n'han votat 8.179 (58%).

Amb aquests resultats, Díaz s'assegura el lideratge del partit i ratifica el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com a número dos de la formació. També formen part de la candidatura vencedora Íñigo Errejón, Josep Vendrell i l'exministre Joan Subirats, entre altres.

El partit ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid la seva primera assemblea, que ha decidit els òrgans de direcció i els documents clau de l'organització; la ponència política i estratègica, la ponència organitzativa i el codi ètic. Díaz, que ha tancat els discursos, ha celebrat que Sumar ja és «una força política», però ha advertit que «ara cal fer un pas més i arrelar als milers d'ajuntaments» i ha avisat també que «l'únic camí possible és cuidar el govern de coalició progressista» amb el PSOE.

En un acte amb Urtasun i la resta de ministres de Sumar –Sira Rego, Pablo Bustinduy i Mónica García–, el partit ha fet costat públicament a la líder dels comuns, Jéssica Albiach, com a candidata a presidenta de la Generalitat. Díaz també li ha fet costat davant de la decisió dels comuns de no aprovar els pressupostos del Govern pel pacte d'ERC i PSC sobre el complex que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès: «En aquest projecte no hi caben els macrocasinos».