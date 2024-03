Pirates de Catalunya denunciarà el tancament de Telegram a Espanya davant del Tribunal de Justícia de la UE

Pirates de Catalunya ha anunciat aquest dissabte la interposició d'una denúncia contra l'estat espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la decisió de l'Audiència Nacional d'interrompre l'accés a l'aplicació de missatgeria Telegram. En un comunicat, la formació es queixa de la «desproporcionalitat de les mesures» dictades pel jutge Santiago Pedraz després de la denúncia de Mediaset España, Atresmedia, i Movistar Plus per vulneració de drets d'autor a l'app.

Segons la interlocutòria judicial, les autoritats de les Illes Verges Britàniques, on té la seu Telegram, no han col·laborat amb la investigació per esbrinar quins comptes han comès les suposades infraccions, per la qual cosa s'ha optat per tancar l'aplicació. Pirates demanarà mesures cautelars per revertir l'ordre, que consideren «censura».

Paral·lelament, la formació ha explicat que registrarà unes consultes al Parlament Europeu i a la Comissió Europea pel que consideren una «deriva autoritària i censuradora de determinats estaments de l'estat espanyol». Ho faran en col·laboració amb eurodiputats txecs i alemanys dels Pirates Europeus.