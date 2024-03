Luis Rubiales no ha estat detingut en trobar-se a la República Dominicana

L’expresident de la Reial Federació de Futbol (RFEF) Luis Rubiales està entre les cinc persones investigades, que no detingudes, per la Guàrdia Civil per suposats contractes fraudulents durant la seva gestió i està fora d’Espanya, com sabien ja el jutge del cas i els investigadors.

Fonts pròximes a la investigació han assenyalat a EFE que Rubiales està sent investigat en aquesta causa i que es tenia coneixement que no es troba a Espanya. Segons altres fonts consultades, l’expresident de la RFEF podria estar a la República Dominicana.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha registrat el seu habitatge en Granada al llarg d’aquest matí, un dels onze llocs que tenien previst inspeccionar en el marc del dispositiu dirigit pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinació amb la Fiscalia contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada.

Aquest mateix jutjat va ser el que va començar a investigar el contracte per al trasllat de la Supercopa a l’Aràbia Saudita firmat per Rubiales amb l’empresari i exfutbolista Gerard Piqué i redactat pel despatx de l’assessor jurídic extern de la RFEF, és a dir, de Tomás González Cueto, un dels tres detinguts fins el moment.

Els altres dos són els directors dels Serveis Jurídics i de Recursos Humans de la RFEF, Pedro González Segura i José Javier Giménez, respectivament. La Guàrdia Civil investiga en aquesta operació presumptes delictes relacionats amb la corrupció en els negocis, l’administració deslleial i el blanqueig de capitals.

Segons les fonts, les actuacions s’estan duent a terme a Madrid, Sevilla, Granada i Torrox (Màlaga). Entre els registres, a més d’habitatges i llocs com la pròpia seu de la RFEF o l’estadi La Cartuja de Sevilla, figuren hotels.