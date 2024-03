La Policia Nacional ha detingut dos homes com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació en una joieria de Sanlúcar de Barrameda (Cadis). Els dos atracadors van irrompre a la joieria, ubicada al carrer Barrameda, amb roba blava, ocultant el seu rostre amb cascos de motoristes, i proveïts d’una arma curta, una maça i un aerosol. Quan van intentar fugir en una motocicleta en finalitzar l’assalt, van ser retinguts per un grup de veïns de la localitat.

El robatori s’ha comès aquest dilluns cap a les 10.35 hores en una joieria del carrer Barrameda en el municipi de Sanlúcar. Dos indicatius del Grup ZETA de la Policia Nacional s’han personat al lloc després de rebre l’alerta en saltar l’alarma d’atracament de l’establiment. Una vegada allà van observar que els dos presumptes autors estaven retinguts pels vianants.

Un dels veïns va rebre una puntada de peu a l’esquena d’un dels lladres, que colpejaven tot el que es trobaven per davant per provar de fugir. A més d’aquest, hi ha diversos ferits, entre ells la dependenta de la joieria. Segons la Policia, es tracta de «delinqüents itinerants» pel que s’investigarà ara la seva possible participació en d’altres fets de similars característiques.

Una vegada van arribar els efectius es van fer càrrec dels atracadors, procedents de Sevilla segons han informat fonts a Europa Press, que van ser detinguts i traslladats a la comissaria de Sanlúcar de Barrameda. Els agents van intervenir una arma curta, una maça, les claus d’una furgoneta, dos cascos de moto, un esprai i dues motxilles amb nombroses joies. Per la seva part, la joieria ha patit alguns i importants destrosses, ja que els lladres van trencar les vitrines de l’establiment amb una maça per realitzar el robatori. També van trobar una pistola, tot i que encara estan investigant si és o no una arma simulada, apunta el mitjà local.

De moment, la investigació continua oberta en tractar-se de delinqüents itinerants, pel que es realitzaran gestions per verificar o descobrir la seva participació en d’altres fets de similars característiques. L’associació de guàrdies civils AUGC ha felicitat a les seves xarxes socials els veïns que «no han dubtat a impedir l’atracament a una botiga del seu barri». «Si li atraquen a ell, demà t’ho faran a tu, però si ajudem a aturar-lo, ja no atracarà més (almenys durant algun temps)», diuen a les seves xarxes socials.