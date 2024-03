Aquests són els dos eclipsis que es podran veure durant aquesta primavera

Dos eclipsis, un de Sol i un altre de Lluna, seran els protagonistes de l’estació primaveral que comença aquest dimecres a les 4.06 hores. Un període que s’allargarà 92 dies i 18 hores, per finalitzar el 20 de juny amb l’arrencada de l’estiu.

L’eclipsi de Lluna, de tipus penumbral, succeirà el proper 25 de març i podrà observar-se des d’Amèrica. El de Sol, que es preveu total, tindrà lloc el 8 d’abril i es contemplarà des d’Amèrica del Nord i Amèrica Central, segons l’Observatori Astronòmic Nacional (OAN). A Espanya, l’eclipsi solar serà visible parcialment des de les illes canàries més occidentals i des de l’extrem nord-oest peninsular, però amb magnituds molt baixes.

La primavera començarà a més amb Júpiter i Mercuri en la posta de Sol, però Mercuri deixarà de ser visible a primers d’abril. Júpiter, el planeta més gran del sistema solar podrà observar-se, en canvi, fins primer de maig, per la qual cosa l’estació acabarà sense planetes al cel vespertí.

A l’inici de la primavera i a trenc d’alba, Mart serà l’únic planeta visible. A primers d’abril, Saturn apareixerà, molt baix en l’horitzó, per l’est i al juny farà la seua aparició Júpiter.

Es podran veure algunes constel·lacions

Quant a les constel·lacions, al principi de la primavera se’n podran veure al capvespre algunes de típiques de l’hivern, com Orió, Cn Major o Bessons i a mesura que avanci l’estació s’aniran atansant al Sol i donaran pas a constel·lacions més característiques de la primavera.

Altres fenòmens d’interès astronòmic durant la primavera són les pluges de meteors de les líridas el màxim de les quals s’espera cap al 22 d’abril, i les Eta acuáridas cap al 5 de maig. Les fases de llunes plenes tindran lloc el 25 de març, el 24 d’abril i el 23 de maig.

L’hora es canviarà el 31 de març

Encara que tant el Parlament Europeu com la Comissió Europea (CE) s’han pronunciat a favor d’eliminar els canvis d’hora en el futur, encara no existeix una decisió definitiva sobre això.

Per això, aquest any continuarà en vigor el canvi d’hora l’últim diumenge de març. Aquell dia, 31 de març, a les 2.00 hores de la matinada s’avancessin els rellotges una hora per marcar les 3.00 hores. A les Illes Canàries, la 1.00 de la matinada passarà a ser les 2.00 hores.