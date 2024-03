Alerten d’un alt contingut de pesticida en carbassons procedents d’Espanya

Si fa uns dies havien de parar la distribució de peix espasa congelat per alt contingut en mercuri, aquesta vegada li ha tocat al carbassó. El Sistema d’Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (Rasff) ha notificat que s’han detectat nivells de pesticides elevats per sobre del legal en aquesta verdura. De fet, han categoritzat la detenció com a risc seriós.

Encara que els productes de l’agricultura se sotmetin des de la terra a aquest tipus de procediments per evitar que els bacteris i virus acabin amb el sembrat i pugui ser consumit, els organismes de seguretat sempre marquen uns límits. És per això que aquests carbassons amb destinació a França no han passat els controls necessaris.

Segons explica la Comissió Europea a través de Rasff en la seva notificació, la contaminació amb pesticides ha donat com a resultat de les anàlisis una dada de 0.75/mg, quan el permès és 0.5 mg. La distribució ha estat frenada, però des de l’organisme no han revelat ni la marca ni les possibles conseqüències.