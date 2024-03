Una serp als pedals: l’ensurt d’una conductora a Madrid en trobar-se el rèptil mentre circulava per l’autopista

Als seus peus i enroscada als pedals. Així va trobar una conductora a una serp de més d’un metre de longitud al seu cotxe mentre circulava per l’A-4 a Madrid, havent d’aturar el vehicle i avisar la Policia Municipal. Es tractava d’una serp del blat de moro, una espècie que pot arribar a superar el metre i mig de longitud bastant popular al mercat de mascotes per ser dòcils i no posseir verí, segons assenyala el Ministeri per a la Transició Ecològica.

La conductora, en veure a l’animal entre els seus peus, va parar immediatament el seu cotxe i va trucar a la Policia, explica el diari El Mundo. Els agents de la Unitat de Trànsit es van desplaçar fins a la ubicació de la conductora, i van avisar els seus companys de la Patrulla de Medi Ambient. Finalment, les autoritats es van fer càrrec del rèptil i el van traslladar al Centre de Recuperació d’Animals Silvestres per a la seva valoració.