Paco, el corb que fa 26 anys que va a esmorzar al mateix bar d’Astúries

La cafeteria de l’Hotel Solymar en Posada de Llanes rep cada matí tot just obrir, la visita d'en Paco, el seu client més especial i més fidel fins la data. Paco, és una cornella que porta 26 anys anant a esmorzar al bar sense faltar la seva visita ni un sol dia.

Allà, els propietaris de la cafeteria l’esperen amb els braços oberts i amb una bona ració de dinar que li dona prou energia per passar la resta del dia. Fins i tot tenen un plat especial amb el seu nom amb tot allò que li serveixen. Els cambrers asseguren que «és un més de la família». Paco és un dels clients més exigents i no es conforma amb poc. «Li poses el menú i ell sempre escull el que vol», explica una de les treballadores del restaurant Atlas.

El propietari de l’hotel, Lucas Fernández, explica que l’ocell va caure del niu i el van recollir juntament amb els seus dos germans, tanmateix, només ell va sobreviure i, des d’aleshores, no ha volgut marxar. Fa catorze anys va estar a punt d’haver d’acomiadar-se del seu estimat esmorzar, ja que una denúncia va amenaçar la seva estada a l’hotel, però finalment, les autoritats el van deixar quedar-se allà.

Ara, Paco s’ha convertit en tot un fenomen a les xarxes socials després que els propietaris de l’hotel compartissin un vídeo seu al bar dient «hola». Perquè sí, l’animal sap parlar i és del més educat, no dubta en saludar a tot el que entra a menjar. Els qui li coneixen li descriuen com «un fenomen» i qui no, es moren per fer-ho i no dubten en apropar-se fins al restaurant. «A classe tots els meus companys em van parlar d’ell», explica un dels clients.