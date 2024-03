El governador del Banc d'Espanya preveu que el BCE comenci la reducció de tipus al juny: «Seria una bona data»

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha pronosticat que el Banc Central Europeu (BCE) iniciï la reducció de tipus al juny. «El normal és que comencem la reducció dels tipus aviat i al juny podria ser una bona data per iniciar-la», ha assenyalat de Cos en una entrevista que publica aquest diumenge el diari El Periódico. «Serà molt important calibrar adequadament la pauta de disminució dels tipus d'interès durant els següents trimestres de manera que evitem tant un enduriment insuficient com un enduriment excessiu», ha alertat el governador del Banc d'Espanya. En paral·lel, Hernández de Cos creu que les eleccions anticipades a Catalunya i la manca de pressupostos a l'Estat són fruit de la «incertesa política».

«Quan en les enquestes del Banc d'Espanya preguntem als empresaris sobre quines són algunes de les preocupacions que estan tenint conseqüències negatives sobre la seva activitat, el principal factor que ens remarquen com a preocupant des de fa uns quants trimestres és la incertesa sobre les polítiques econòmiques», ha constatat el governador del Banc d'Espanya. «Amb un Parlament molt fragmentat, s'està demostrant que costa molt d'aconseguir els consensos que permetin, per exemple, aprovar els pressupostos», ha continuat Hernández de Cos. «L'absència de pressupostos confirma que aquesta incertesa que perceben els ciutadans, en particular els empresaris, i que mostren les enquestes, és real», ha insistit el governador del Banc d'Espanya.

«Si es manté aquesta incertesa, efectivament podria acabar tenint efectes negatius sobre el creixement econòmic», ha avisat Hernández de Cos, que encara els seus últims mesos de mandat al capdavant del Banc d'Espanya. Hernández de Cos no s'ha volgut mullar sobre el seu possible successor o successora (l'actual subgovernadora Margarita Delgado surt a les travesses), i només ha recordat que és important el «consens polític». «Crec que és fonamental el consens en els nomenaments dels responsables de les institucions independents, precisament per mirar de reforçar la percepció d'independència i rigor tècnic. Al Banc d'Espanya aquesta és la tradició i em sembla que és important que es mantingui», ha conclòs l'actual governador.