El Congrés debat i vota aquest dijous la llei d'amnistia en un moment marcat per l'avançament electoral a Catalunya

El Congrés dels Diputats votarà aquest dijous la llei d'amnistia als encausats del procés en un ple extraordinari que arriba després de setmanes de negociacions entre el PSOE, ERC i Junts pel contingut i l'abast de la norma. Tot i ser una de les fites clau de la legislatura, la votació se celebrarà en un moment polític marcat per l'avançament electoral anunciat ahir pel president del Govern, Pere Aragonès. En cas de superar la votació, pas en principi segur amb el suport del PSOE, Sumar i tots els partits sobiranistes, la norma anirà al Senat, on toparà amb la negativa de la majoria absoluta que té allà el PP. Posteriorment, la llei tornarà al Congrés, on podrà ser avalada definitivament per entrar en vigor a la primavera.

Seguint el patró de les votacions fetes fins ara en la tramitació de la norma, sembla segur que la llei obtindrà l'aval de la cambra baixa gràcies als vots de totes les formacions d'esquerres i sobiranistes que ja van aprovar el dictamen en comissió la setmana passada: PSOE, Sumar, ERC, Junts, Podem, PNB, Bildu i BNG. Per contra, la llei tindrà el vot en contra de la resta de grups: PP, Vox, UPN i CC.

Debat ràpid i votació per crida

El debat començarà aproximadament a les onze del matí amb un torn de paraula que oferirà set minuts a cada formació per fixar posició. Pilar Vallugera serà l'encarregada de defensar la posició d'ERC mentre que Josep Maria Cervera parlarà per Junts. En el cas de Sumar, prendran la paraula Aina Vidal (Comuns) i Enrique Santiago. Es preveu que Alberto Núñez Feijóo fixi el posicionament del PP mentre que pel PSOE parlarà Francisco Aranda, del PSC.

Com ja ha passat en anteriors fases de la tramitació de l'amnistia, la votació de la llei tindrà una primera part, el dictamen, on es votarà amb marcador (el sistema electrònic tradicional) i després, es farà una segona votació per crida en la qual cada diputat serà sol·licitat per la mesa en veu alta i haurà de verbalitzar el seu posicionament, fet que endarrerirà el procés uns trenta minuts.

El debat d'aquest dijous serà el segon que encari la llei d'amnistia al ple del Congrés. En aquesta ocasió, i a diferència del fiasco d'ara fa un mes, quan Junts va votar en contra d'un text que considerava insuficient, previsiblement l'amnistia superarà aquest escull amb els 178 vots dels grups que han impulsat la norma, i anirà a parar al Senat, on el PP disposa de majoria absoluta.

Tramitació alentida al Senat

Tal com han reiterat en públic i en privat, el PP vol convertir el tràmit a la cambra alta en una mostra d'oposició a una llei que consideren un acte de «corrupció política» i entrega del PSOE als independentistes a canvi de conservar la Moncloa. Durant el pas pel Senat, que pot durar uns dos mesos, els populars poden rebutjar el text en bloc o bé introduir-hi modificacions que la capgirin totalment. Sigui quina sigui la fórmula escollida, aquesta actuació només tindrà efecte mentre l'amnistia es tramiti al Senat, ja que un cop torni al Congrés els grups favorables a la norma la poden retornar al redactat original.

Durant la present legislatura, el PP ha fet diverses gestions per torpedinar la tramitació de la llei des del Senat. Entre d'altres, modificar el reglament de la cambra alta per allargar al màxim el termini de què disposen per tramitar un text. Això, malgrat que al Congrés ha tingut consideració d'urgència i s'ha tramitat la norma en la meitat dels temps del que és habitual. Els populars també han demanat compareixences i un informe –no preceptiu- al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que, previsiblement, conclourà que la llei és inconstitucional i no respecta la separació de poders.

Un cop la cambra alta emeti la votació final, la norma tornarà al Congrés, que és qui decideix si accepta els canvis que s'hi han fet, o si aprova el text com va sortir del Congrés. Això tindrà lloc previsiblement al mes de maig o principis de juny. Si la llei obté suports suficients en aquesta última votació, quedarà definitivament aprovada i es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Amb tot, l'aplicació quedarà en mans dels jutges i la norma haurà de superar altres esculls en forma de recursos i qüestions prejudicials.

Les eleccions del 12-M

L'amnistia, un element clau que havia de servir per consolidar l'aliança entre el govern espanyol i els partits independentistes de cara a tota la legislatura, es votarà aquest dijous en un moment atípic per la política catalana, immersa en la digestió de l'anunci d'avançament electoral oficialitzat ahir per Pere Aragonès. Tot i això, els partits independentistes no han emès cap senyal que pugui anticipar un canvi en el seu posicionament respecte a la llei de perdó als encausats del procés.

L'anunci electoral del 12-M, en canvi, sí que tindrà un efecte directe en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat del 2024, que el govern espanyol va començar a refredar poc després de conèixer la decisió d'Aragonès de tornar a les urnes.