Un menor que va provocar un accident mortal a Múrcia li va pendre el cotxe al seu avi

El menor de 14 anys que conduïa a la matinada d’aquest dimecres el cotxe implicat en un accident en el qual va morir un amic de 15 anys, i un altre de 13 va resultar ferit, havia tret al seu avi el vehicle, ha dit a EFE José Luis Marín, alcalde de la pedania murciana d’Alqueries, on va ocórrer el sinistre.

L’accident es va produir minuts abans de les dos de la matinada en una zona d’horta coneguda com a Camino de Carcanox, de traçat corb, i després de baixar un pont elevat, el que, segons el pedani, va poder motivar que el conductor no pogués controlar la velocitat, perdés el control del cotxe i xoqués contra un turisme estacionat abans d’encastar-se contra un canal de formigó.

En paraules de l’alcalde pedani, els tres nois eren amics i veïns del poble, les seves famílies són originàries d’allà i són «gent molt coneguda i estimada» entre les 6.100 persones que componen el cens d’aquesta petita població de l’Horta Mitjana del Segura.

José Luis Marín ha informat que les primeres hipòtesis policials apunten a un excés de velocitat com a causa més probable d’aquest accident, que ha impactat i commocionat a la població murciana.

«L’accident és una desgràcia, fruit d’una estupidesa de tres adolescents que s'els va escapar de les mans», s’ha lamentat l’alcalde, que ha informat que un dels dos supervivents ja ha rebut l’alta hospitalària i l’altre segueix ingressat a l’hospital Reina Sofía de Murcia, encara que la seva vida no corre perill.

Ha subratllat que el jove mort era un noi «responsable i bo», que va formar part de la banda municipal de música, jugava a futbol en el club local i estava escolaritzat al poble, i ha insistit en l’infortuni que han patit els tres adolescents «per culpa d’una estupidesa de l’edat».

L’accident, en el qual no hi va haver cap altre cotxe implicat, com tampoc viatgers majors d’edat, està sent investigat per la Policia Local, segons han confirmat fonts d’aquest cos.

Segons el Centre de Coordinació d’Emergències, diverses trucades al 112 van alertar a la 1.58 hores d’avui als serveis d’emergència que un cotxe havia sortit de la carretera, havia bolcat després de donar diverses voltes de campana, i que hi havia un noi atrapat i dos estaven fora del vehicle.

Al lloc van acudir unitats de la Policia Local, bombers del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Múrcia i tres ambulàncies amb personal sanitari de la Gerència d’Urgències i Emergències Sanitàries 061, dos ambulàncies assistencials i una no assistencial.

Després de ser alliberat pels bombers, els sanitaris del 061 van confirmar la mort de l’atrapat, de 15 anys, i van traslladar als altres dos ocupants a l’hospital General Universitario Reina Sofia de la ciutat de Múrcia.

Segons fonts de la Policia Local, el conductor serà investigat per delictes contra la seguretat viària, per mancar de permís de conduir i pels fets esdevinguts.