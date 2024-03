Pirateria: La justícia aclareix que només perseguirà als que es lucrin amb els partits de la Lliga i no als usuaris

La justícia no perseguirà els usuaris que vegin els partits de forma pirata.EFE

El jutjat mercantil número 8 de Barcelona ha aclarit que la decisió de perseguir l’emissió pirata de partits de la Lliga de futbol per televisió només afecta els proveïdors de les imatges a través de plataformes il·legals, els anomenats ‘cardsharers’, i no pas als seus usuaris.

El jutjat ha admès la diligència preliminar sol·licitada per la Lliga de Futbol Professional (LFP) i requereix a les teleoperadores perquè facilitin les dades personals dels qui comparteixen il·lícitament els seus continguts, és a dir, únicament dels ‘cardsharers’, que redifonen a tercers el senyal i obtenen un lucre amb això i no, per tant, dels que únicament defrauden la quota.

La Lliga va presentar una petició de diligència preliminar al jutjat per a la persecució d’un tipus concret de pirateria: el 'cardsharing'. Així, va sol·licitar al jutjat que requerís a una sèrie de teleoperadores que facilitessin dades d'identificació de determinades persones associades a IP obtingudes legítimament per la LFP.

El ‘cardsharing’ és una pràctica per la qual usuaris legítims reprodueixen el senyal a determinades xarxes pirata en què tots els participants, inclosos els que únicament defrauden la quota, utilitzen descodificadors. La descripció d'aquesta pràctica permet concloure que s'estan fent actes de posada a disposició o difusió de manera directa o indirecta de continguts, obres o prestacions objecte dels drets audiovisuals. Aquests actes, que són la base per acordar la diligència preliminar sol·licitada només poden ser realitzats pels ‘cardsharers’, que redifonen el senyal i es lucren amb això, i no pels mers usuaris finals.