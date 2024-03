Accepta 141 anys de presó per captar-ne pel web 42 de menors per a pornografia infantil

Un home ha estat condemnat a 141 anys després d’admetre que va captar a través d’Internet a 38 nenes i 4 nens de tot el país d’entre 10 i 15 anys per crear pornografia infantil i que va cometre quatre agressions sexuals a tres de les víctimes.

En la vista oral celebrada aquest dimarts a la Secció Segona de l’Audiència Provincial d’Alacant, la fiscalia demanava inicialment 281 anys i tres mesos de presó per a aquest individu però hi ha hagut una conformitat per la qual reconeix els fets i se li aplica un atenuant per dilacions indegudes i una rebaixa per l’aplicació de la llei del sol sí és sí.

L’advocat de l’acusat, Javier Teijeiro, ha explicat als periodistes que, en virtut a l’esmentada conformitat assolida amb el ministeri públic, es reduirà el temps que el seu defensat ha estat a presó provisional, alguna cosa més d’un any, i que el compliment efectiu a la presó es limitarà a 12 anys, el triple de la pena major en cada cas, que són quatre anys.

El condemnat, que manca de passaport i de mitjans econòmics, segons el seu lletrat, ha quedat en llibertat i ingressarà a la presó voluntàriament una vegada que la sentència sigui ferma.

La fiscalia ha sostingut des d’un principi que l’encausat va actuar de forma continuada des de 2017 i que utilitzava telèfons, ordinadors o altres dispositius per participar de forma activa en fòrums o grups de Whatsapp en els quals parlava amb perfils falsos.

En ocasions, es feia passar per una noia menor d’edat que enviava fotos i vídeos de tipus sexual, amb la intenció de crear un clima de confiança amb les víctimes i aconseguir que aquestes fessin i li enviessin material de tipus pornogràfic, encara que també era freqüent que proposés a les nenes trobades personals, que va aconseguir en ocasions per agredir-les sexualment, després de la qual cosa oferia regals com a recàrregues de saldo per als seus telèfons, diners o roba.