Ja es coneix quin va ser l’origen de l’incendi de l’edifici de València

L’origen de l’incendi de l’edifici del barri valencià de Campanar en el qual van morir deu persones va ser un «accident fortuït», ja que aparentment va començar en un electrodomèstic de la cuina d’un habitatge, segons ha avançat aquest dilluns la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

En declaracions als mitjans, Bernabé ha dit que les investigacions de la Policia Nacional apunten que l’incendi es va originar possiblement en un electrodomèstic d’una cuina, segons recull el sumari sobre el qual des de divendres passat s’ha aixecat el secret que s’havia declarat.

La delegada ha afirmat que en la causa judicial oberta per aquest sinistre s’ha descartat que hi hagi un «indici penal», pel que les companyies d’assegurances poden entrar ja a l’interior de l’edifici i dur a terme els seus treballs a fi que les persones afectades per aquest sinistre «puguin començar de nou el seu projecte vital».

El passat 26 de febrer, quatre dies després de l’incendi, fonts properes a la investigació van assenyalar que el sinistre es va poder haver originat per un curtcircuit al mecanisme del tendal de l’apartament 86, segons l’informe preliminar una vegada conclosa la inspecció de la Policia Científica.