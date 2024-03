Cinc detinguts per introduir a Algesires 150 quilos de cocaïna oculta en mobles des de Panamà

La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a introduir cocaïna a l'Estat procedent de Panamà. En total s'han detingut cinc persones, totes elles de la Comunitat Valenciana, i s'han comissat 150 quilograms de droga en un contenidor al port d'Algesires. El grup tenia previst transportar les substàncies estupefaents per mar fins a Barcelona per després enviar-les fins a València. Aquesta operació va començar el juliol del 2023 després que s'interceptés la cocaïna a la ciutat andalusa. Segons l'institut armat, la banda utilitzava empreses pantalla per fer entrar la droga a l'Estat. De fet, el material estava ocult en compartiments secrets de mobles procedents d'aquest país de l'Amèrica Central.

D'acord amb la Guàrdia Civil, un cop es va localitzar el contenidor, els investigadors van començar a analitzar tota la informació. L'operació va batejar-se com Iroko i en una primera fase va suposar la identificació i detenció de tres persones residents a la Comunitat Valenciana, com a responsables del trasllat dels contenidors. Els agents van descobrir que la banda pretenia enviar el contenidor per mar fins a Barcelona per, una vegada descarregada la droga, transportar-la fins a València.

Posteriorment, els agents van identificar i van detenir, també a la Comunitat Valenciana, dos integrants més de l'organització que feien la funció de donar seguretat als contenidors durant els seus trasllats.

En el marc de l’operació, la Guàrdia Civil va fer dos registres domiciliaris en què va localitzar una plantació amb més de 250 plantes de marihuana.

Alguns dels integrants d'aquesta organització havien estat amagant-se a Colòmbia per impedir-ne la localització. Un dels arrestats fins i tot comptava amb un espai secret construït al seu propi habitatge preparat específicament per amagar-se.

L'operació l'han dut a terme guàrdies civils de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de les Comandàncies d'Algesires i Barcelona. La investigació ha estat dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 de la ciutat andalusa i coordinada per la Fiscalia Antidroga del Camp de Gibraltar.

Els detinguts, juntament amb les diligències instruïdes, van ser posats a disposició de l'autoritat judicial que en va decretar l'ingrés a presó i sense fiança.