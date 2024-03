Cau una xarxa d'explotació sexual: 13 dones alliberades i 17 detinguts a Madrid, Palma i Barcelona

La Policia Nacional ha desmantellat un xarxa d'explotació sexual amb el resultat de 13 dones alliberades i fins a 17 detinguts a Madrid, Palma, Barcelona i Polònia. L'organització criminal es lucrava amb l'explotació sexual de les víctimes –de nacionalitat xinesa i que eren captades a través d'una aplicació de missatgeria- i també amb la venda de vigoritzants sexuals per incrementar els seus beneficis. L'entramat imposava un règim «d'esclavitud» a les dones, obligant-les a estar sempre disponibles i vigilant la seva activitat, principalment a la zona de Palma de Mallorca. Les víctimes també havien de realitzar serveis com a 'escorts' i eren traslladades i controlades en tot moment pels membres del clan criminal.

L'organització captava les víctimes al seu país d'origen a través de compatriotes de nacionalitat xinesa. Els implicats els oferien viatjar a Europa i cobraven uns 15.000 euros en concepte de despeses de viatge que havien d'abonar a la persona que les rebia a Polònia. En algunes ocasions, aquesta mateixa persona cobrava a les víctimes uns 400 euros al mes addicionals en concepte de despeses de seguretat social, per una suposada feina al país. L'entramat aportava contractes de treball fraudulents amb la intenció de tramitar els visats per tal que les víctimes entressin a l'espai Schengen de manera irregular.

Una vegada a Polònia, traslladaven les víctimes a Mallorca sota el pretext d'una suposada feina on guanyarien molts diners. Quan les dones arribaven a Palma, eren traslladades als pisos de cites, on eren obligades a exercir la prostitució per pagar el deute que havien contret. A Espanya, les víctimes estaven en situació irregular i, unit al desconeixement de l'idioma, incrementava la seva dependència de l'organització. Les condicions sota les quals havien d'exercir la prostitució eren abusives: amb disponibilitat 24 hores, set dies a la setmana i sense possibilitat de refusar cap client.

Una empresa d'hostaleria com a tapadora

Les dones obtenien com a màxim la meitat dels beneficis obtinguts per la seva explotació i quasi no podien sortir de l'habitatge per no aixecar sospites entre els veïns de l'edifici. A més, realitzaven serveis com a 'escort' i eren traslladades en vehicle per membres de l'organització o via taxis, controlant els temps dels serveis i monitoritzades permanentment a través de càmeres de videovigilància. Els guanys de la trama criminal es canalitzaven a través d'una empresa d'hostaleria, que era propietat del principal responsable de l'organització i que tenia com a principal objectiu mantenir l'aparença legal que justifiqués els beneficis obtinguts de l'explotació sexual de les víctimes.

La investigació ha culminat amb l'alliberament de 13 víctimes a la ciutat de Palma i 17 detinguts a Madrid, Palma, Barcelona i Polònia com a presumptes responsables dels delictes de tracta d'ésser humans amb fins d'explotació sexual, contra els drets dels ciutadans estrangers i pertinença a organització criminal. S'han realitzat set entrades i registres (sis a Palma i un a Barcelona), on s'han decomissat 15.000 euros en efectiu, 14 telèfons mòbils i altres dispositius, així com documentació relacionada amb la investigació.