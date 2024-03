Troben a Palència un nen de 6 anys caminant sol pel carrer de matinada

Agents de la Policia Local de Palència van localitzar durant la matinada d'aquest passat dimarts un nen de sis anys que estava sol al carrer i que no trobava a la seva mare. El menor va ser localitzat a les 05.55 hores al carrer Mancornador de la ciutat, segons informa la Policia Local. Les autoritats li van preguntar al nen i aquest els va assegurar que no sabia on era la seva mare.

Després de comprovar que no necessitava assistència sanitària, els agents es van dirigir amb ell al seu domicili, i es van adonar que a l’habitatge no hi havia ningú. La mare, de 36 anys, va aparèixer 20 minuts més tard sense aclarir el motiu pel qual havia deixat sol al seu fill. Aquest fet ha portat a la Unitat Agent Tutor a obrir diligències oportunes per si es tracta d’una situació de desemparament d’un menor.