El nombre de casos de malalties de transmissió sexual a l'Estat creix un 42%

El nombre de casos de les principals malalties de transmissió sexual (MTS) a l'Estat -limfogranuloma venèric, sífilis, clamídia i gonorrea- va créixer un 42% entre 2021 i 2022, gairebé el doble que la mitjana dels països de l'Àrea Econòmica Europea (EEA), que inclou els estats de la UE i Noruega, Irlanda i Liechtenstein. Segons l'informe publicat aquest dijous pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC), Espanya va ser l'estat amb més casos de limfogranuloma venèric (911) i un dels països amb les ràtios més elevades en sífilis i gonorrea. En termes absoluts, a l'Estat es van notificar 58.326 casos de les principals malalties de transmissió sexual l'any 2022, una xifra superior als 41.143 registrats el 2021.

Segons l'informe de l'ECDC, l'increment en el nombre de casos a l'estat espanyol (+42%) va ser gairebé el doble que a mitjana de l'EEA (+22%). En l'estudi, l'organisme apunta que l'any 2022 es van notificar un total de 324.839 infeccions de transmissió sexual, per sobre les 266.935 corresponents al 2021.

La malaltia més estesa va ser la clamídia, amb 26.615 casos a l'Estat. Això suposa un increment del 29% respecte al 2021 i una ràtio de 62,6 casos per cada 100.000 habitants, per sobre la ràtio de 48,5 detectada l'any passat. Pel que fa a l'EEA, el 2022 es van confirmar 216.508 casos (+15%) i una ràtio de 87,9 infeccions per cada 100.000 habitants, un percentatge que el 2021 va ser de 75,8 per cada 100.000.

Gonorrea i sífilis

L'altra malaltia de transmissió sexual més diagnosticada a l'Estat va ser la gonorrea amb 22.932 casos, un 57% més en termes interanuals. Això es tradueix en una ràtio d'infeccions de 48,3 per cada 100.000 habitants, superior a la de 30,8 de l'any passat. En termes absoluts, Espanya va ser el país que més casos va registrar a l'EEA l'any 2022 i el quart amb la ràtio més elevada, només per darrere de Dinamarca, Irlanda i Luxemburg.

En el mateix sentit, va ser el segon en casos de sífilis, només superada per Alemanya. Segons l'informe, a Espanya es van detectar 7.868 casos d'aquesta malaltia, un 49% més que l'any passat. Per cada 100.000 habitants, la sífilis a l'Estat es va diagnosticar a 16,6 persones, per sobre la ràtio de l'11,1 de l'any passat i una de les més altres a Europa (per sobre apareixen tan sols Luxemburg i Dinamarca).

Pel que fa al limfogranuloma venèric, l'estat espanyol va confirmar 911 casos el 2022, un 40% més que el 2021. En termes absoluts, Espanya va registrar més casos que qualsevol altre país de l'EEA.

Més esforços

Des del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties apunten que les dades posen de manifest un increment «preocupant» en el nombre de casos de les diferents malalties, un fet que suposa «la necessitat urgent d'augmentar la consciència sobre les MTS i la necessitat de millorar la prevenció, l'accés a proves i un tractament eficaç».

Per la directora de l'ECDC, Andrea Ammon, adreçar aquest creixement de casos requereix «una atenció urgent i uns esforços més concentrats». «Fer testos, el tractament i la prevenció són la pedra angular de qualsevol estratègia a llarg termini; hem de prioritzar l'educació de la salut sexual, fer més testos i combatre l'estigma social associat a les malalties de transmissió sexual», ha resumit.