Una dona de Cantàbria mor estrangulada pel seu fill, que és suïcida després

Una veïna de 81 anys d’Hinojedo (Cantàbria) ha mort, presumptament en mans del seu fill, de 41 anys, amb el que vivia i que ha estat localitzat per la Guàrdia Civil penjat en un cobert situat al costat de la casa unifamiliar en la qual residien ambdós.

La Guàrdia Civil va rebre dimecres a la tarda un avís d’un familiar, ja que no localitzaven ni la mare ni el fill, ni agafaven el telèfon.

Agents de l’Institut Armat es van atansar al domicili i al cobert al costat de la casa van trobar el fill, que s’havia penjat, i la mare, dins de l’habitatge, «amb signes d’haver estat estrangulada, possiblement amb una corda o un cable», segons van explicar a EFE aquest dijous fonts de la investigació.

Després de localitzar els dos cossos, aquesta passada mitjanit, el titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Torrelavega, que s’ocuparà de la causa, va procedir a l’aixecament dels cadàvers.

Davant d’aquest succés, l’Ajuntament de Suances ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de la dona i les banderes del municipi onejaran a mig pal.

L’alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, ha expressat la «sorpresa, incredulitat i commoció» per aquest succés després del minut de silenci convocat al migdia d’aquest dijous en solidaritat amb la família.

També, a les seves xarxes socials, la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, ha traslladat el seu afecte i la seva solidaritat cap a la família de la dona, veïna del municipi del qual és natural la cap de l’Executiu càntabre.

L’alcalde, que coneixia personalment la mare i el fill, ha assegurat que el succés suposa «una notícia terrible» per a tot el municipi, ja que ningú no s’explica «el que ha pogut passar pel cap del noi».

Ha recordat que l’home era «un xaval introvertit», sempre pendent de la seva mare per la malaltia que patia des de fa anys, però també «assenyat, compromès amb el seu treball i molt responsable» durant el temps que va ser contractat per l’Ajuntament per treballar dins del programa de Corporacions Locals per a aturats.

L’alcalde ha assegurat que l’home i la seva mare estaven molt integrats dins del municipi, i res no semblava indicar que existís algun tipus de problema que conduís a la mort de la dona.

Afectat pel succés, com tots els assistents a la concentració silenciosa convocada davant l’Ajuntament, l’alcalde de Suances ha demanat prudència fins que s’aclareixin els fets i per no afegir més dolor a la resta de familiars.

Mare i fill eres molt coneguts al municipi i se’ls veia passejant per la localitat, ja que la dona anava en cadira de rodes després de patir una malaltia.

L’habitatge unifamiliar d’Hinojedo roman precintat i acordada la zona per la Guàrdia Civil, igual com un cobert annex a la casa.