PSOE, ERC i Junts tanquen un acord que permetrà aprovar la llei d'amnistia

PSOE, ERC i Junts han signat un acord sobre la llei d'amnistia que es farà realitat aquest dijous a la votació del dictamen a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. En un comunicat signat pels tres grups, el PSOE, ERC i Junts anuncien que «després de dies de treball conjunt» i «tenint en compte les directrius del dret constitucional, europeu i internacional, així com l'informe preliminar de la Comissió de Venècia», les tres formacions «han arribat a un acord» mitjançant una «transacció única a partir de les diferents esmenes que es mantenen vives» per «reforçar la llei d'amnistia».

El comunicat recorda que la llei «cobreix totes les persones vinculades al procés independentista» i és «plenament conforme amb la Constitució, el dret i la jurisprudència europea, i els millors estàndards europeus i internacionals». L'objectiu –en la línia del que ha apuntat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i demanaven ERC i Junts- és donar garanties que el text inclourà els investigats del Tsunami Democràtic com Carles Puigdemont i Marta Rovira.

L'acord entre el PSOE, ERC i Junts implica que aquest dijous les tres formacions –juntament amb la resta de grups que donen suport a la llei- aprovaran el dictamen en comissió i no deixaran cap esmena viva per al ple de la setmana que ve. El president espanyol, Pedro Sánchez, ja havia donat per feta l'entesa aquesta tarda des de Brasilia, on es troba de viatge oficial. «Estem a poques hores. Crec que aconseguirem un acord per tirar endavant una llei transcendent per la democràcia que deixarà enrere les conseqüències judicials de la crisi territorial a Catalunya», ha dit.

En aquest marc, ha recordat que l'informe Comissió de Venècia deia que les lleis d'amnistia serveixen per reconciliació. «I això és el que busca el govern d'Espanya. Reconciliació entre catalans i entre catalans i els germans que viuen a altres territoris». Segons Sánchez, el Projecte de llei «va entrar a les Corts constitucional i alineat amb el dret europeu, i en sortirà igual». L'acord sobre la llei d'amnistia ha de donar pas a la següent meta volant del govern espanyol en aquesta legislatura: l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2024. Els socialistes necessitaran de nou el 'sí' de totes les formacions que van permetre la investidura, inclosos ERC i Junts.