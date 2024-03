Ataquen Alberto Chicote amb un bolquer ple d’excrements durant les gravacions de 'Pesadilla en la cocina'

Els enregistraments d’una nova temporada de Pesadilla en la cocina estan ja en marxa i fa pocs dies el seu protagonista, Alberto Chicote, va patir la que segurament és una de les coses més curioses que l'ha passat durant una gravació.

El cuiner i l’equip del programa es trobaven a la localitat valenciana d’Alboraia, en un restaurant anomenat La Terracita, al qual va anar Chicote per tractar de reflotar el negoci. Però el xef mai no va sol, sempre l’acompanya un gran equip d’enregistrament, inclosos diversos camions i vehicles de la productora. Pel que sembla, això va molestar alguna persona que vivia just a sobre.

I és que mentre es trobaven gravant algú va llançar un bolquer ple d’excrements des del balcó, caient aquest en ple set de rodatge. Fins al lloc va acabar desplaçant-se la policia local d’Alboraia, que va donar compte de la situació, però no va poder localitzar el o els culpables pels molts balcons que estan just a sobre o en els laterals del local on gravaven.

La cosa va quedar en una desagradable anècdota i la gravació va seguir sense gaire més problema, motiu pel qual fins i tot els dos agents que van anar a la trucada van aprofitar per fer-se una foto amb el cuiner, després de «resoldre una petita incidència».