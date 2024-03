L’actriu de 'La que se avecina' que fa més de 30 anys que és la veu de la cançó de Mercadona

La cançó de Mercadona és una de les sintonies més enganxoses i porta sonant més de 30 anys, però pocs coneixen qui és la persona que es troba després d’aquest Mercadooona, Mercadona. El seu rostre és de sobres conegut en el cine, teatre i, especialment, a la televisió, ja que es tracta de Mamen García, actriu que ha interpretat famosos papers en sèries com La que se avecina, Escenas de matrimonio o Señoras del (h) AMPA.

La intèrpret valenciana ha explica que va ser l’any 1986 quan ho va gravar, i que li van pagar «60 euros, o sigui, 10.000 pessetes de llavors», va indicar en una entrevista a la Cadena Ser. És a dir, que encara que la melodia es continuï escoltant dècades després, Mamen García no s’ha endut més diners.

Aquesta dada és molt poc coneguda entre els espectadors de La que s’acosta, ja que l’actriu no ho vol «publicitar, perquè tampoc no el necessiten», comentava en la mateixa entrevista.

Per a García és «increïble que encara continuï escoltant-se la mateixa melodia». Encara que la cadena de supermercats presidida per Juan Roig no inverteix en publicitat, tampoc no li fa falta, ja que la cançó està implantada en l’imaginari col·lectiu dels seus consumidors.