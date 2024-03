Fiscalía demana 8 anys per a l’expresident de la patronal del comerç per desviació de fons

La Fiscalia demana 8 anys de presó per a Miguel Ángel Fraile, expresident de la patronal espanyola de comerç, acusat de desviar 778.000 euros de fons d’acadèmies de formació quan dirigia la Confederació Catalana del Comerç (CCC), entitat que es va acabar dissolent amb un forat de 2,6 milions.

El que fos responsable de la CCC fins 2016, quan va presentar concurs de creditors, s’asseurà a partir de demà a la banqueta dels acusats d’Audiència de Barcelona, juntament amb la seva dona, ambdós acusats de destinar dipòsits d’acadèmies de formació que col·laboraven amb l’entitat a pagar despeses de la mateixa, entre ells els seus elevats sous.

El ministeri públic sol·licita per a Fraile vuit anys presó, com a autor d’un delicte d’apropiació indeguda, o alternativament d’un d’administració deslleial, així com una multa de 7.000 euros, i per a la seva dona, que assenyala com a cooperadora necessària, demana sis anys de presó i una multa de 5.400 euros.

Irregularitats comptables

El 2016, la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) va cessar al llavors secretari general de l’entitat, Miguel Ángel Fraile, que fins el 2011 havia dirigit també la Confederació Espanyola de Comerç (CEC), després de perdre la confiança en la seva feina en detectar les auditories irregularitats en els comptes de l’entitat.

El comitè executiu de la Confederació de Comerç de Catalunya també va rellevar de les seues funcions a l’esposa de Fraile, que era directora del departament de Formació de la CCC.

Miguel Ángel Fraile portava en el càrrec més de 30 anys, ja que va accedir al mateix el 1985, quan es va fundar l’entitat que representaria al potent sector comercial català, amb prop de 90.000 petits i mitjans negocis adherits.

Després d’això, la Confederació de Comerç de Catalunya es va dissoldre amb un deute d’uns 2,6 milions d’euros i va presentar concurs de creditors.

Subvencions per a formacions

Segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia, CCC oferia cursos de formació per a empresaris i treballadors del sector, per la qual cosa rebia subvencions d’ens com el Consorci per a la Formació de Catalunya o la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació.

Una vegada adjudicats els cursos a la CCC, els encarregats d’impartir-los eren acadèmies o formadors autònoms, amb els quals l’organització firmava un acord de col·laboració i que rebien una contraprestació econòmica per alumne.

La Confederació Catalana del Comerç abonava els centres que impartien els cursos una part d’aquesta contraprestació a l’inici, quan acreditaven que havien començat les formacions, i una altra quantitat després de l’acabament de les mateixes.

D’acord amb l’acusació pública, una vegada els centres de formació havien cobrat la totalitat de l’import, havien d’ingressar com a dipòsit de garantia en el compte corrent de CCC un percentatge de la suma, que inicialment era del 25 %, després del 10 % i finalment del 5 %.

Aquestes quantitats havien de quedar dipositades en la CCC, per si durant una revisió per part de l’ens públic que havia subvencionat el curs sorgia alguna incidència que obligués a la devolució de l’import cobrat o d’una part.

Les quantitats, d’acord amb el Plan Nacional Contable, havien de ser comptabilitzades per la CCC dins de l’actiu com a dipòsit en garantia i del passiu com a creditors, i tornar-se una vegada acabades les actuacions inspectores de les entitats subvencionades i exhaurides les vies jurídiques i administratives.

No obstant, assenyala l’acusació pública, des de l’any 2012 fins 2016, en col·laboració amb la seua dona, Fraile va idear un pla a fi de disposar de més liquiditat per a l’entitat, utilitzant l’import dels dipòsits de garantia amb finalitats diferents als indicats.

«Desmesurats sous» i dietes

D’aquesta forma, segons el fiscal, els diners dels dipòsits es van destinar a «la constitució d’avals i a la inversió de fons de baix risc» i es va traspassar al compte general de la CCC amb la que es pagaven les despeses de l’entitat, que incloïen els «desmesurats sous i dietes» de Fraile i la seva esposa, a més d’una targeta de caràcter personal que van utilitzar en el seu propi benefici.

En complir-se els terminis de devolució dels dipòsits de garantia dels centres, l’entitat no tenia prou liquiditat per reintegrar-los, la qual cosa va provocar un greu perjudici a les acadèmies o formadors que havien impartit els cursos subvencionats, alguns i els quals van haver fins i tot de baixar la persiana.

Això va provocar una «situació d’insolvència de tal gravetat» en la CCC que va propiciar la sol·licitud de concurs de creditors el setembre de 2016, conclou el fiscal en el seu escrit.