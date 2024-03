Així és la nova ajuda de 100 euros que arriba amb la Llei de Famílies

La llei de Familias ha tornat al Congrés dels Diputats per segona vegada en un any, encara que aquesta vegada, la norma que va decaure amb la convocatòria d’eleccions anticipades arriba per quedar-se. Es tracta de la primera llei que reconeix sota un mateix paraigua jurídic a les diferents situacions familiars que hi ha a Espanya, amb l’objectiu d’implementar polítiques de suport, reforçar els instruments de protecció social que ja existeixen i avançar en la lluita contra la pobresa infantil.

Entre les noves disposicions s’inclou l’eliminació del terme 'família nombrosa' que passarà a considerar-se 'família amb més necessitats de suport a la criança', incloent en ell les monoparentals amb dos fills, o la posada en marxa d’un permís parental de vuit setmanes per a pares i mares amb fills menors de vuit anys.

A més, aquesta norma «formalitza» l’existència d’una prestació per criança de 100 euros mensuals per a famílies amb fills de 0 a 3 anys que, segons el Ministre Bustinduy, hauria de ser «universal», similar a la de nombrosos països de la UE, i fins els 18 anys.

Renda de criança: 100 euros al mes

Aquesta renda de criança és un ajut econòmic que busca donar facilitats i tenir un impacte positiu en les famílies espanyoles amb fills de 0 a 3 anys, i consisteix en una prestació de 100 euros mensuals per fill/a càrrec.

L’ajuda inclou les mares que estiguin a l’atur sempre que, el mes en què naix el nen, el seu progenitor hagi estat cotitzant almenys un dia o, en el seu defecte, hagi estat cobrant el subsidi d’atur. L’ampliació d’aquesta deducció, de la qual ja podien beneficiar-se les mares amb feina assalariada, beneficiarà unes 250.000 famílies.

Altres models de família que pot acollir-se a la prestació són:

Mares que estiguin cobrant una prestació.

Mares amb una ocupació a temps parcial o completa.

a temps parcial o completa. Famílies en situació de monoparentalitat o ' monomarentalitat' per ingrés a presó d’un dels progenitors o obtenció de la custòdia.

o ' per ingrés a presó d’un dels progenitors o obtenció de la custòdia. Pares del mateix sexe.

Amb aquesta norma, segons han precisat fonts del Ministeri, no es contemplen novetats en la renda de criança de 100 euros al mes, però sí una millora tècnica per actualitzar la terminologia dels casos d’acolliment familiar i guarda per adequar-la que s’estableix en el Codi Civil.

A més, la idea és continuar 'negociant’ i 'treballant’ per estendre la renda de criança de 100 euros al mes fins que els fills tinguin sis anys i, així, avançar «cap a la universalització».

Com sol·licitar la renda de criança

Per obtenir l’ajut econòmic de 100 euros per fill d’entre 0 i 3 anys, s’ha d’emplenar el formulari del Model 140, disponible en la pàgina web de l’Agència Tributària.

A l’hora d’emplenar el formulari, el sol·licitant ha de tenir DNI i els menors de 3 anys han de tenir el NIF. Una vegada omplert el formulari, s’obtindrà un document que haurà de presentar a les oficines de l’Agència Tributària.

També es pot formalitzar la sol·licitud a través del web de l’Agència Tributària, del seu correu electrònic (AgenciaTributaria@correo.aeat.es), o trucant al número gratuït 901 200 347.

Segons el web de l’Agència Tributària, si ja estàs cobrant l’abonament anticipat, no has de presentar una nova sol·licitud pel mateix fill.